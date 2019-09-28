Медведчук объяснил отставку «вредителя» Волкера

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщение об отставке Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепа по Украине.

По мнению Медведчука, вне зависимости от конкретного повода для отставки, она свидетельствует о том, что Волкер провалил переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, передает «112 Украина».

Вместо нейтральной позиции Волкер «занял позицию Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии», подчеркнул Медведчук.

Кроме того, он указал, что Волкер допускал «крайне радикальные высказывания и оценки в адрес» Москвы, ДНР и ЛНР, чем «вредил минскому процессу».

Медведчук считает, что заявления спецпредставителя госдепартамента США «шли вразрез с интересами Украины».

Глава политсовета «Оппозиционной платформы» напомнил, что еще несколько лет назад указывал на «архинепрофессионализм и откровенное вредительство» Волкера. Медведчук предположил, что «сегодня с этой оценкой согласились и в Вашингтоне».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отставке Волкера.

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