Пушков отреагировал на призыв парламента Германии ослабить санкции против России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв депутатов бундестага «сделать первый шаг» в снятии санкций с России.

Пушков напомнил, что ослабить антироссийские санкции призвали депутаты сразу четырех партий – Свободной демократической партии, Социал-демократической партии, Партии левых и Христианского социального союза.

«Держится только Меркель с ее ХДС. Такие призывы будут звучать в Европе все чаще. Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций», – написал он в Twitter.

Ранее сообщаюсь, что призыв к ослаблению санкций в отношении России прозвучал на конференции в Германии «Пять лет санкций против России – как выйти из взаимной блокады?».