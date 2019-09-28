МЧС дало неожиданное разъяснение по «запрету курить на балконах»

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет курения на балконах, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Между тем в пресс-службе министерства сообщили РИА «Новости», что МЧС России начинает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!».

«Чтобы привлечь внимание населения к такой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должны приводить к жертвам, МЧС России запускает всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» – сказал представитель ведомства.

По его словам, с начала 2019 года на территории России уже зарегистрировано 1 тыс. 823 пожара на балконах и лоджиях. В 2018 году их было 1 тыс. 964.

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По данным МЧС, число таких пожаров растет из года в год. В пятерку лидеров входят Москва (211 пожаров), Санкт-Петербург (111), Московская область (104), Башкирия (69) и Челябинская область (62). За последний год из-за пожаров на балконах погибли 12 человек, еще 135 человек получили травмы.

По данным МЧС, 60% всех пожаров на балконах и лоджиях происходят из-за неосторожности при курении, остальные 40% – это запуск петард, использование мангалов и приборов с неисправной проводкой.

Снизить количество пожаров позволит изменение правил противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях, добавили в министерстве.

Напомним, в четверг в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. В Кремле отметили, что курить в России стало непопулярно, сам президент является сторонником здорового образа жизни.

В Роспотребнадзоре напомнили, что табачный дым содержит около 4 тыс. различных химических веществ, из которых 250 вредны для здоровья, а 50 могут вызывать рак.

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на запрет в стихотворной форме.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о нововведении, у которого оказалось немало противников.

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