Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись.

В пятницу Кремль поддержал решение правительства запретить россиянам уже с ближайшего вторника курить на балконах жилых домов. «Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что расценивает подобный запрет, прежде всего, как противопожарную меру, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма. Он напомнил, что президент Владимир Путин не приветствует курение, а также о том, что в его окружении курильщиков почти не осталось.

«Остались считанные единицы коллег, которые курят, просто буквально считанные. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера – я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит», – добавил Песков.

Насколько известно, среди курильщиков в правительстве остаются глава российского МИД Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Козак. Заядлым курильщиком раньше слыл бывший вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, в четверг стало известно о том, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми запретило использовать любой «открытый огонь» на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Эти изменения внесены по инициативе МЧС.

При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Также отныне кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах.

В пятницу МЧС уточнили, что запрет, в первую очередь, направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах. «После принятия данных поправок если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

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По данным ведомства, в стране только в прошлом году на балконах произошло свыше 2 тыс. пожаров, что в два раза больше, чем в 2016-м. И в 60% случаев причиной стала неосторожность при курении. «В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в правила противопожарного режима», – пояснил представитель ведомства.

Таким образом, чаще всего, ответственность для курильщика будет наступать в случае, если по его вине в доме возник пожар, но это условие необязательно. Так, если произошел пожар из-за курения на балконе, штраф для физического лица составит 5 тыс. рублей. Просто курение на балконе обойдется в 3 тыс. рублей. «Неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», – предупредили в МЧС.

Многие известные курильщики гневно отреагировали на новый запрет. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в стихотворной форме в инстаграме, что в его «городском поселке» все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях. Он уточнил, что речь идет как раз о курении и приготовлении шашлыка. «Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» – риторически спрашивает музыкант. Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский признался газете ВЗГЛЯД по поводу нового запрета, что «не представляет себе, как это можно сделать».

А вот бывший российский омбудсмен по делам ребенка, адвокат Павел Астахов приветствует решение правительства «Любой открытый огонь, будь то сигарета, спичка, зажигалка – это очень опасно, – заявил он газете ВЗГЛЯД. –

Я помню, в детстве в Москве был такой случай, когда женщина выставила коляску на балкон с грудным ребенком, сверху сосед сбросил сигарету, и ребенок сгорел».

Астахов отметил, что к вопросу безопасности многие россияне относятся крайне легкомысленно, а ведь запрет направлен на защиту самих людей. «Это главное в нашей жизни, – подчеркнул адвокат, – безопасности много не бывает».

Астахов также считает, что проследить за выполнением запрета на практике будет не так уж и сложно – в этом помогут неравнодушные граждане. «Если вы видите человека, продолжающего нарушать закон, и захотите обратиться в соответствующие компетентные органы – Госпожнадзор, полицию или суд, вы должны зафиксировать этот факт. Для этого возможны любые формы фиксации, потому что суд принимает любые доказательства, а дальше уже сам дает им оценку. Если вы снимите это на телефон, уже будет достаточно», – пояснил адвокат.

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Тем временем, бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, независимый эксперт Денис фон Мекк не уверен, что новые правила следовало применять и к курению. «На мой взгляд, курение – это не открытый огонь. Слишком много шума из-за этого постановления правительства», – посетовал фон Мекк в интервью газете ВЗГЛЯД. Эксперт также усомнился, что курильщиков, которые продолжат дымить на своих балконах, можно будет юридически уличить в нарушении новых правил.

Ранее директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов вообще призвал принимать меры, чтобы люди сами отказывались от пагубной привычки. «Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли» – иронизирует Лоскутов.

Однако депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал запрет курения на балконах оправданным. В комментарии ДумаТВ он выразил мнение, что подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, а к охоте за нарушителями нового запрета следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора.

Адвокат Павел Астахов также напомнил, что курильщиков юридически можно привлекать к суду и за то, что они наносят вред своим соседям. «Для этого надо приводить специальных экспертов с различной техникой, которая будет улавливать этот дым и подтверждать, что это действительно происходило и причиняло вред», – добавил эксперт.

Но россияне крайне редко устраивают судебную тяжбу по такому поводу. Известно лишь об одном успешном процессе – два года назад Верховный суд удовлетворил жалобу жителя Новосибирска, который требовал компенсацию от соседа, регулярно курившего на балконе. Истец и его ребенок вдыхали дым на протяжении пяти лет. Как сообщало издание Daily Storm, Верховный суд в итоге постановил, что курильщик нарушил так называемый антитабачный закон, а также закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».