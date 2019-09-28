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28 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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Не путайте феминистский хайп с защитой прав человека

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Шведская девочка как зеркало русской революции

Алексей Алешковский, сценарист
Глупость – это искусство давать и принимать простые и неправильные объяснения сложным вещам. Феномен Греты Тунберг заключается не в том, что ее пускают на трибуну ООН, а в том, что манипуляция умами докатилась до мышей. Пропаганда свободного мира стала совершенно тоталитарной. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

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      Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 км
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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
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          • Нет (я некурящий)

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              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

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              Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением    28 сентября 2019, 09:30
              Фото: Laura Nissinen/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова,
              Анна Кукушкина

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              Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись.

              В пятницу Кремль поддержал решение правительства запретить россиянам уже с ближайшего вторника курить на балконах жилых домов. «Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

              Представитель Кремля добавил, что расценивает подобный запрет, прежде всего, как противопожарную меру, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма. Он напомнил, что президент Владимир Путин не приветствует курение, а также о том, что в его окружении курильщиков почти не осталось.

              «Остались считанные единицы коллег, которые курят, просто буквально считанные. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма сейчас непопулярно, что отрадно. Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера – я имею в виду и все коллеги, и служащие, и сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, практически никто не курит», – добавил Песков.

              Насколько известно, среди курильщиков в правительстве остаются глава российского МИД Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Козак. Заядлым курильщиком раньше слыл бывший вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

              Напомним, в четверг стало известно о том, что правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, которыми запретило использовать любой «открытый огонь» на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Эти изменения внесены по инициативе МЧС.

              При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специальных мест для курения. Также отныне кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара, а палаты для детей и тяжелобольных в больницах будут размещаться преимущественно на первых этажах.

              В пятницу МЧС уточнили, что запрет, в первую очередь, направлен на повышение уровня безопасности проживания в многоквартирных домах. «После принятия данных поправок если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного. Мы обращаем внимание общества на то, что каждый человек должен быть ответственен за свою безопасность и безопасность окружающих», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

              На ваш взгляд

               
              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?




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              По данным ведомства, в стране только в прошлом году на балконах произошло свыше 2 тыс. пожаров, что в два раза больше, чем в 2016-м. И в 60% случаев причиной стала неосторожность при курении. «В целях снижения количества пожаров, сокращения гибели и пострадавших людей было принято решение о внесении изменений в правила противопожарного режима», – пояснил представитель ведомства.

              Таким образом, чаще всего, ответственность для курильщика будет наступать в случае, если по его вине в доме возник пожар, но это условие необязательно. Так, если произошел пожар из-за курения на балконе, штраф для физического лица составит 5 тыс. рублей. Просто курение на балконе обойдется в 3 тыс. рублей. «Неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», – предупредили в МЧС.

              Многие известные курильщики гневно отреагировали на новый запрет. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в стихотворной форме в инстаграме, что в его «городском поселке» все самое интересное в жизни людей происходит именно на лоджиях. Он уточнил, что речь идет как раз о курении и приготовлении шашлыка. «Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?» – риторически спрашивает музыкант. Полпред правительства в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский признался газете ВЗГЛЯД по поводу нового запрета, что «не представляет себе, как это можно сделать».

              А вот бывший российский омбудсмен по делам ребенка, адвокат Павел Астахов приветствует решение правительства «Любой открытый огонь, будь то сигарета, спичка, зажигалка – это очень опасно, – заявил он газете ВЗГЛЯД. –

              Я помню, в детстве в Москве был такой случай, когда женщина выставила коляску на балкон с грудным ребенком, сверху сосед сбросил сигарету, и ребенок сгорел».

              Астахов отметил, что к вопросу безопасности многие россияне относятся крайне легкомысленно, а ведь запрет направлен на защиту самих людей. «Это главное в нашей жизни, – подчеркнул адвокат, – безопасности много не бывает».

              Астахов также считает, что проследить за выполнением запрета на практике будет не так уж и сложно – в этом помогут неравнодушные граждане. «Если вы видите человека, продолжающего нарушать закон, и захотите обратиться в соответствующие компетентные органы – Госпожнадзор, полицию или суд, вы должны зафиксировать этот факт. Для этого возможны любые формы фиксации, потому что суд принимает любые доказательства, а дальше уже сам дает им оценку. Если вы снимите это на телефон, уже будет достаточно», – пояснил адвокат.

              Тем временем, бывший советник председателя Всероссийского добровольного пожарного общества, независимый эксперт Денис фон Мекк не уверен, что новые правила следовало применять и к курению. «На мой взгляд, курение – это не открытый огонь. Слишком много шума из-за этого постановления правительства», – посетовал фон Мекк в интервью газете ВЗГЛЯД. Эксперт также усомнился, что курильщиков, которые продолжат дымить на своих балконах, можно будет юридически уличить в нарушении новых правил.

              Ранее директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов вообще призвал принимать меры, чтобы люди сами отказывались от пагубной привычки. «Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли» – иронизирует Лоскутов. 

              Однако депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал запрет курения на балконах оправданным. В комментарии ДумаТВ он выразил мнение, что подобная мера позволит бороться с нарушением среды обитания для людей, а к охоте за нарушителями нового запрета следует подключить сотрудников санитарно-эпидемиологического надзора.

              Адвокат Павел Астахов также напомнил, что курильщиков юридически можно привлекать к суду и за то, что они наносят вред своим соседям. «Для этого надо приводить специальных экспертов с различной техникой, которая будет улавливать этот дым и подтверждать, что это действительно происходило и причиняло вред», – добавил эксперт.

              Но россияне крайне редко устраивают судебную тяжбу по такому поводу. Известно лишь об одном успешном процессе – два года назад Верховный суд удовлетворил жалобу жителя Новосибирска, который требовал компенсацию от соседа, регулярно курившего на балконе. Истец и его ребенок вдыхали дым на протяжении пяти лет. Как сообщало издание Daily Storm, Верховный суд в итоге постановил, что курильщик нарушил так называемый антитабачный закон, а также закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


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