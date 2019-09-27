Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах

Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.

В своем Instagram Шнуров разместил нецензурное стихотворение, суть которого сводится к тому, что другого развлечения у людей в его поселке, кроме курения на лоджии и поедании шашлыка, попросту нет.

Напомним, в четверг в России запретили курить и готовить шашлыки на балконах. В МЧС подтвердили, что запрет касается в том числе курения. Движение за права курильщиков отреагировало на «балконный запрет».