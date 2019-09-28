Реконструированную в рамках нацпроекта набережную открыли в Верхней Туре

В Верхней Туре (Свердловская область) в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» глава Минстроя Владимир Якушев открыл обновленную набережную.

Якушев 28 сентября посетил Средний Урал и принял участие в открытии реконструированной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Верхней Туре набережной городского пруда, передает информационный портал Свердловской области.

Он заявил в ходе церемонии открытия, что «конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который начался в 2018 году по инициативе нашего президента, воодушевил людей на преобразование городов, пробудил их творческую инициативу».

«Вам есть чем гордиться: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики», – добавил он.

Отмечается, что, невзирая на капризную осеннюю погоду, посмотреть на открытие преобразившейся набережной пришли сотни горожан.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов выразил уверенность, что новый облик набережной теперь будет задавать тон и диктовать направление для дальнейшего благоустройства всего города.

От лица жителей и от имени главы региона Евгения Куйвашева он поблагодарил Владимира Якушева за поддержку Свердловской области на федеральном уровне и внимание к этому знаковому для всего Среднего Урала событию.

«Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей по выполнению поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по благоустройству городов и повышению уровня жизни россиян. Уверен, что набережная будет долго служить и радовать горожан, привлекая в город туристов», – сказал он.

Реконструкция набережной верхнетуринского пруда осуществлялась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за счет бюджетных и внебюджетных источников. Затраты на ее восстановление составили около 104 млн рублей, и почти треть из них – 30 млн рублей – город получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений.

Над проектом работали вместе с жителями, а для более профессиональной его проработки привлекали студентов и преподавателей Уральского архитектурно-художественного университета.

В итоге территория превратилась в многофункциональную и по-настоящему современную общественную площадку. Здесь установили хорошее освещение, по желанию верхнетуринцев оформили широкую прогулочную зону, построили лодочный пирс, оборудовали площадки для проведения праздничных и спортивных мероприятий.

В исторической части набережной разместили артефакты, отражающие социально-культурное наследие города – «Дерево истории города и завода» и инсталляции первых выпущенных на городском машиностроительном заводе орудий.

«Сегодня у нас настоящий праздник. Мы даже представить себе не могли, что когда-то в нашем маленьком городе может появиться такая прекрасная территория. А сейчас – сколько здесь мам с детьми, сколько молодежи, несмотря на холодную погоду – ни одной свободной площадки! Да, Верхняя Тура развивается, и мы уверены, что это – только начало. У нас еще будет много интересных и нужных людям проектов», – отметила почетный житель города Людмила Спасскова.

Указывается, что целенаправленное и по-настоящему масштабное благоустройство Верхней Туры, равно как многих других уральских городов, началось в 2017 году – в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сначала здесь обновили несколько дворов, затем, в 2018 году открыли Парк молодоженов – с аллеей, цветниками и зелеными террасами, коваными качелями и специально оформленными местами для фотографирования.

Площадка сразу стала любимым местом горожан – здесь поздравляют молодоженов, чествуют юбиляров, на ее территории гуляют мамы с детьми, проводят свободное время школьники и люди старшего поколения.

В целом по Свердловской области в 2017 и 2018 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 72 общественные территории и более 200 дворов.

В 2019 году, как ожидается, масштабное преобразование ждет еще 56 общественных территорий, а также около 70 дворов. В частности, современные общегородские пространства уже открылись для жителей Арамили, Нижнего Тагила, Ачита, Верхней Салды, Ивделя, Карпинска, Невьянска и Михайловска.

В целом работы идут в 50 муниципальных образованиях и оцениваются более чем в 2 млрд рублей, из которых свыше 1,7 млрд – средства федерального бюджета.