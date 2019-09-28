Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за инцидента с пассажирами

Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово в Минеральные Воды, вернулся на стоянку из-за двух пьяных пассажиров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что «в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров», передает РИА «Новости».

Так, 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, а также пытался попасть в кабину пилотов.

Другой пассажир – 44-летний житель города Санкт-Петербурга – курил на борту самолета.

Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных. В отношении первого возбуждено уголовное дело по статье «Хлиганство», а другой привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Ранее на борту рейса Москва – Минводы подрались две пассажирки.