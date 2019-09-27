Путин обсудил с Совбезом России прекращение ДРСМД

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждалось урегулирование в Сирии в связи с формированием конституционного комитета, а также безопасность страны после прекращения действия ДРСМД, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он указал, что также состоялся обмен мнениями об обеспечении безопасности в связи с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – в том числе и с учетом недавно направленных лидерам ведущих стран Европы и Азии посланий на эту тему.

Во встрече участвовали постоянные члены Совбеза: премьер Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь СБ Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, Владимир Путин в среду направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В Кремле отметили, что послание пока не встретило понимания.

Политолог-международник Иван Тимофеев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал причины отказа Европы поддерживать мораторий.

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