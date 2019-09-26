Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг

Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг, чем нарушает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по своей ядерной программе, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В докладе говорится, что по состоянию на 25 сентября на нескольких усовершенствованных иранских центрифугах началось обогащение урана. Утверждается, что Иран намерен увеличить число таких центрифуг, передает ТАСС.

По данным Bloomberg, информация представлена в конфиденциальном двухстраничном докладе инспекторов МАГАТЭ, распространенного среди стран-членов агентства, передает «Интерфакс».

Ранее Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20%. Этот уровень обогащения считается оружейным.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана забыть о своем желании производить обогащение урана.