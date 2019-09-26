Российских военных бесплатно пустят в цирк

Военные смогут посещать бесплатно Росгосцирк в обмен на помощь Минобороны в восстановлении досуговых центров в регионах. Об этом рассказал гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, по его словам, договоренность с ведомством по этому вопросу находится в разработке.

Он уточнил, военнослужащие смогут проходить в цирк по военному билету, отметив, что это будет выгодно и Минобороны, и Росгосцирку, сообщает «Интерфакс».

Шемякин также рассказал, что по программе восстановления цирков в регионах уже произведен ремонт 16 цирков.

Ранее россияне рассказали, что им нравится в цирке больше всего, а также озвучили свое мнение по поводу участия животных в цирковых номерах.