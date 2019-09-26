Россиянин скрывался в тайге 24 года после покушения на жену и дочь

В Кемеровской области проходят слушания по делу 24-летней давности. Фигурант дела, обвиняемый по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», все это время скрывался в тайге.

Преступление Николай Громов, которому на данный момент 73 года, совершил в 1995 году. После того, как его выгнала жена, Громов начал приходить к ней без предупреждения. В один из таких визитов он ранил ножом супругу и шестилетнюю дочь, сообщает «НТВ».

Обнаружить злоумышленника удалось после того, как в Иркутской области, где он скрывался, произошло наводнение. Мужчину доставили в больницу, а затем предложили восстановить ему документы. Выяснилось, что пенсионер находился почти 25 лет в федеральном розыске.

В августе в Забайкальском крае был арестован мужчина, скрывавшийся в лесу 13 лет после убийства знакомой.