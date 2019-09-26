Руководителем администрации Элисты стал экс-глава ДНР

Депутаты Элистинского городского собрания избрали новым главой администрации столицы Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее короткое время возглавлял ДНР.

«По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков», – передает слова представителя городского собрания «Интерфакс».

Трапезников был врио главы ДНР и и.о. председателя совета министров республики с 31 августа по 7 сентября 2018 года – сразу после гибели Александра Захарченко.

Является полковником вооруженных сил ДНР.

В 2016-2018 годах был зампредом Совета министров ДНР, первым заместителем руководителя администрации главы ДНР.