Стало известно о масштабной атаке с использованием голосовых сообщений

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили масштабную спам-атаку, сопровождающуюся рассылкой писем на электронную почту с уведомлениями о голосовых сообщениях.

Пользователи получают на корпоративную почту письмо, в теле которого отображено время отправки голосового сообщения, его длительность и превью в виде части предложения, пояснили в «Лаборатории Касперского», передает ТАСС.

Для прослушивания записи предлагается перейти по фишинговой ссылке, ведущей на сайт, имитирующий страницу одного из сервисов Microsoft. Пользователю предоставляют возможность ввести свои данные и «войти в систему». В этом случае данные попадают на мошеннический ресурс.

«Еще одной популярной уловкой для сбора паролей и логинов является рассылка фишинговых сообщений о входящих письмах, застрявших в очереди на доставку. Пользователь видит уведомление, в котором сообщается, что для их получения ему нужно перейти по ссылке и ввести данные от корпоративного аккаунта на странице аутентификации – на самом деле поддельной», – отметили в компании.

Фишинг, по мнению специалистов, является самой быстрорастущей киберугрозой, за 2018 год среднемесячный показатель числа атак вырос более чем на 350%.

«Эффективным способом защиты от этого вида угроз является многофакторная аутентификация, а еще лучше, когда она используется в сочетании с софт-токеном в мобильном приложении-аутентификаторе, а не с кодом в sms. Кроме того, мы рекомендуем компаниям регулярно проводить тренинги, чтобы повышать осведомленность сотрудников в сфере кибербезопасности», – отметил руководитель программ информационной безопасности Microsoft в Центральной и Восточной Европе Артем Синицын.

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