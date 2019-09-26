Названа цель создания командного центра США в Польше

«Прежде всего, это создание командной структуры для подготовки и возможного ведения войны НАТО против России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщение главы минобороны Польши о создании в Познани командного пункта армии США в Восточной Европе.

«К сожалению, нынешнее польское руководство в силу причин политического характера готово добровольно представить свою территорию под создание соответствующей командной инфраструктуры. Цель и задача этой инфраструктуры – быть мозгом военных операций против России, – подчеркнул военный эксперт Игорь Коротченко. «К сожалению, на такие действия будет только один ответ, – добавил он. – Эти объекты, после того, как они будут созданы, развернуты, станут возможными целями для российского ответного, подчеркиваю – ответного удара в случаях эскалации военных действий в случае возникновения конфликта в Европе».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о том, что Соединенные Штаты создадут в городе Познань штаб-квартиру дивизионного командования армии США. «Из Познани американский командующий будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге», – передавал ТАСС заявление Блащака в эфире польского радио. Глава минобороны Польши подчеркнул, что речь идет о переезде американского командования из Германии в Польшу.

Кроме того, Блащак заявил о создании второго по величине в стране военного полигона в районе города Нова-Демба (Подкарпатское воеводство, примерно в 100 километрах от границы с Украиной). «Это будет место для подготовки солдат из 18-й механизированной дивизии, а также место для учений с участием войск союзников, в том числе США», – подчеркнул глава польского минобороны.

Новые планы польского военного ведомства были озвучены после того, как в понедельник президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Вашингтон и Варшава договорились о том, что численность американских войск на польской территории вырастет на 1 тысячу человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США). Дуда считает, что присутствие в Польше войск США – это «лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты».

«Я должен сказать, что Польша, к сожалению, – наш ближайший крупный сосед на Западе – и в последние годы он проводит абсолютно недружественную политику в отношении России. Но одно дело, информационные атаки, недружественные политические действия и заявления. Совсем другое, когда все это конвертируется в инфраструктуру войны против России», – отметил Коротченко.

Напомним, что американское аналитическое издание The National Interest опубликовало материал, в котором говорилось: США смогут следить за Россией благодаря размещению своих военных баз в Польше. Авторы отмечают, что Польша становится «главным членом НАТО», который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы». С географической точки зрения Польша – самая удобная позиция для альянса для противодействия России в Восточной Европе, отмечали американские аналитики.

«Учитывая политические амбициями нынешнего польского руководства, Варшава хочет стать «локомотивом» Восточной Европы не только в экономическом и политическом, но и в военном плане. Мы наблюдаем продолжение всей этой политики, которую Польша вела на протяжении 1920-30-х годов, когда Советская Россия была главным врагом Варшавы. Сегодняшний польские правые из партии «Право и справедливость», находящийся у власти, к сожалению, реализует ту же самую недальновидную политику Пилсудского, и это может вызывать только сожаление. Мы заинтересованы в добрососедских, дружных отношениях с Польшей, но, к сожалению, в этом не заинтересована нынешняя Варшава».

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