Генсек ОПЕК оценил восстановление нефтедобычи Саудовской Аравии

Саудовская Аравия почти восстановила уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак беспилотников на объекты государственной компании Saudi Aramco, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Выступая в столице Казахстана, Баркиндо подчеркнул, что инцидент с атаками на НПЗ остался в прошлом, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Он также добавил, что Саудовская Аравия намерена сохранить запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты.

17 сентября Саудовская Аравия заявила о полном восстановлении поставок нефти.

Напомним, системы ПВО Саудовской Аравии не смогли защитить нефтяные объекты страны от дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако сама Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран.