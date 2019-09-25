Лавров прокомментировал «тайное предложение» Порошенко Путину «забрать Донбасс»

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, действительно ли бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому лидеру Владимиру Путину «забрать Донбасс».

«Это не моя тайна. Это был разговор «один на один». Не удивлюсь, если окажется правдой, то, о чем вы сейчас догадываетесь», – сказал Лавров в интервью «Коммерсанту».

При этом Лавров отверг утверждения Порошенко о том, что Россия на саммите «нормандского» формата в Берлине в 2016 году якобы пыталась представить свою трактовку «формулы Штайнмайера».

«Честно говоря, знаю Порошенко с того момента времени, когда он был министром иностранных дел. Он всегда старался быть внешне приличным человеком. Не получалось. Это просто прямая ложь», – подчеркнул глава МИД России.

«На самом деле, когда президент России Владимир Путин в Берлине (год спустя через год после Парижа) упомянул «формулу Штайнмайера» и предложил что-то сделать, Порошенко стал «отруливать» назад и объяснять, как он ее понял. На это российский президент сказал ему: «Петр Алексеевич, зачем Вы фантазируете? Вот, Штайнмайер сидит рядом с нами». Так и было», – отметил Лавров.

Ранее Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» – плана по выборам в Донбассе – якобы «не существует в природе».

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