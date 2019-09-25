Разработчик назвал стоимость робота «Федора»

Стоимость робота-андроида, аналогичного отправившемуся на МКС роботу «Федору», составляет около 30 млн рублей. Об этом рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.

«Если говорить в целом о стоимости робота... больше чем 20 миллионов рублей, больше чем 30 миллионов рублей», – сказал он в ролике, опубликованном на YouTube-канале PRO-роботов, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что эта сумма касается непосредственно изготовления одного экземпляра робота, разработанного для выполнения определенных задач, в стоимость входит и его программирование.

Дудоров сказал, что разработка робота велась на средства Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Спасатель». При этом он не сообщил, сколько именно средств было вложено, отметив лишь, что объем финансирования был «в общем небольшой».

Ранее сообщалось, что «коллеги» робота «Федора» будут созданы в нескольких экземплярах для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля «Орел» и выхода на внешнюю поверхность МКС.