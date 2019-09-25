Опубликовано фото убийцы Михаила Круга

СМИ опубликовали фотографию члена ОПГ «Тверские волки» Дмитрия Веселова, который, по данным следствия, убил легенду шансона Михаила Круга летом 2002 года.

Фото было опубликовано порталом Tverigrad.ru. Как отмечает издание, Веселов учился в военно-воздушном училище в Кургане, затем – в Челябинском военно-воздушном, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери, а после увольнения по сокращению примкнул к ОПГ «Тверские волки».

Веселова убил в 2003 году другой член банды «Волков» – Александр Осипов, который так же, как и Агеев, сейчас отбывает пожизненное заключение.

Ранее СУ СК по Тверской области в деталях восстановил картину совершенного 17 лет назад в Твери убийства певца Михаила Круга. Тогда на дом певца Веселов напал вместе с Александром Агеевым.

В сентябре СМИ сообщили, что следователи в Тверской области решили отказать в уголовном преследовании предполагаемого убийцы шансонье Михаила Круга Александра Агеева. Ведомство также публиковало видеозапись, на которой Агеев рассказывал о событиях, предшествующих убийству певца.

Также был найден пистолет, из которого убили Дмитрия Веселова и стреляли в шансонье Михаила Круга.