Возле нефтепровода в Подмосковье нашли пакет со взрывчаткой

Пакет с двумя аммонитовыми шашками (взрывчаткой) обнаружен в районе подмосковного Одинцова недалеко от трубы магистрального нефтепровода, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «в поле в городском округе Одинцово в 300 метрах от Можайского найден пакет». Было установлено, «что в нем находятся две аммонитовые шашки», передает ТАСС.

Пакет был найден в районе деревни Малые Вяземы Одинцовского района Подмосковья недалеко от трубы магистрального нефтепровода.

Он был обнаружен патрулем во время обхода территории. На одной из аммонитовых шашек видна надпись «Аммонит. 1986 год».

В данный момент территория оцеплена. На месте работают саперы, ожидается прибытие кинологов.