Определен процент поддельных кроссовок в России

За год оборот рынка поддельной спортивной обуви составил 77 млрд рублей, в то время как оборот легального рынка – 157 млрд рублей. Такие данные приводит компания BrendMonitor.

Около 70% контрафактной обуви для спорта продают на вещевых рынках, при этом 37% приходится на павильоны в торговых центрах, большая часть продается на развалах, базарах и т.д. За год такие продажи принесли 54 млрд рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные компании.

Еще 30% процентов кроссовок продаются через интернет: 16 млрд рублей составляют продажи через интернет-магазины, 7 млрд – реализация в соцcетях.

При этом опрос показал, что россиянам не важно, является обувь оригинальной или же поддельной – таких оказалось 80%. Кроме того, представители поколения «Z» (люди, родившиеся в середине-конце 1990-х, – прим. ВЗГЛЯД) намеренно покупают контрафактную обувь – 36% опрошенных.

Оригинальная пара спортивной обуви стоит от 10-15 тыс. рублей, контрафактные кроссовки в цене значительно уступают. Стоимость подделок колеблется от 2200 до 2900 рублей.

Ранее сообщалось, что в России стало выгодно производить обувь и одежду.