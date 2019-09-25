Названа крупнейшая компания с иностранным участием в России

«Ашан» возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии журнала Forbes. В список вошли организации, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам, ранжируются они по совокупной выручке за прошлый год.

Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте журнала Forbes.

Выручка «Ашана» составила 327,7 млрд рублей. Отмечается, что организация возглавляет рейтинг крупнейших иностранных компаний в России уже пятый год подряд.

Российское подразделение Toyota «Тойота Мотор», которое в 2018 года занимало четвертую строчку в рейтинге, оказалось на второй позиции, получив в минувшем году выручку в 313,2 млрд рублей.

На третье место опустился производитель табачной продукции JTI Russia (Japan Tobacco International) с выручкой в размере 303,4 млрд рублей.

На четвертом месте еще табачная компания Philip Morris International с выручкой в 296,5 млрд рублей.

Пятерку крупнейших компаний, как и в 2018 году, замыкает подразделение немецкой Volkswagen Group в России Volkswagen Group Rus с выручкой в 289,2 млрд рублей.

В десятку крупнейших компаний с иностранным участием в России вошли «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin, выручка – 275,8 млрд рублей), «Пепсико Холдингс» (PepsiCo, выручка – 243,2 млрд рублей), «Киа Моторс Рус» (KIA Motors, выручка – 232,4 млрд рублей), а также российское подразделение Ikea с выручкой в 218 млрд рублей и ретейлер «Метро Кэш энд Керри» (Metro, выручка – 217,4 млрд рублей).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией.