Forbes признал аэропорт Домодедово российской компанией с лучшей репутацией

Аэропорт Домодедово стал лидером подготовленного для журнала Forbes рейтинга российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году.

Рейтинг опубликован на сайте журнала Forbes.

При этом ранее аэропорты не принимали участие в репутационных рейтингах RI. Теперь же в первой тройке их сразу два – на третьем месте расположился Шереметьево. В первую пятерку сводного индекса также вошли Mail.ru и «Аэрофлот».

Отмечается, что компания «Яндекс» продолжает удерживать репутационное лидерство в секторе высоких технологий: он опережает Mail.ru и «Лабораторию Касперского».

В финансовой сфере первое место занимает Сбербанк, второе и третье – Газпромбанк и Альфа-банк соответственно.

Также лидерами в своих секторах стали «М.Видео», «Tele2 Россия», Росатом и «Еврохим». Газпром занял первое место в секторе нефти и газа, а лучшей репутацией среди компаний металлургического сектора был признан «Металлоинвест».

Последнее место в сводном рейтинге заняло «Роснано», выше нее «Тинькофф банк» и «Ростелеком».

Худшую же динамику продемонстрировали ММК, «Ростех», «Фосагро», «Лаборатория Касперского» и «Транснефть».

Отмечается, что репутация у российских компаний в целом ниже, чем у работающих в России иностранных организаций, следует из данных исследования.

«В 2017-2019 годах средний уровень репутации у международных компаний в России стабильно на 13-15 пунктов выше, чем у российских», – отмечает издание.

RI проводило исследование во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили более 2 тыс. 500 человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

По итогам исследования компании получили 0 до 100 баллов: результат выше 80 – отличная репутация, 70-79 – сильная, 60-69 – средняя, 40-59 – слабая, менее 40 – плохая.

Ранее Forbes поместил «Лукойл» на первое место в рейтинге крупнейших российских частных компаний.