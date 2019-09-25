Эксперт: «Школа губернаторов» показала эффективность процесса обучения управленцев

Назначение сразу двух выпускников «школы губернаторов» главами комитетов Совета Федерации говорит о том, что в стране создан эффективный кадровый механизм. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил социолог Виктор Потуремский, комментируя перестановки в руководстве комитетов верхней палаты парламента России.

«Школа губернаторов» действует не первый год. И уже ясно, что ее выпускники не проигрывают на выборах. А сегодня мы имеем новый опыт: люди, прошедшие подготовку в этой «школе», доказывают свою востребованность в роли руководителей не только исполнительной власти, но и других направлений, в том числе в законодательной власти, – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – На мой взгляд, это логично, заслуженно. Это назначение показывает действенность созданного кадрового механизма, эффективность процесса обучения управленцев».

Социолог отметил, что в течение последнего года ИНСОМАР изучал работу выпускников «школы губернаторов» и пришел к выводу, что по уровню подготовки они «значительно превосходят прежние кадры». «Выпускники «школы губернаторов» показывают, что они готовы справляться с современными вызовами, которые стоят перед представителями власти», – подытожил социолог.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Совет Федерации обновил руководство нескольких комитетов. В частности, пост руководителя комитета по образованию заняла прежний первый зампред комитета Лилия Гумерова. Первый замглавы бюджетного комитета Николай Журавлев тоже стал председателем. И Гумерова, и Журавлев – выпускники программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ), известной также как «школа губернаторов».

Как отмечал директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, Гумерова и Журавлев «имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам». «Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций», – сказал Комиссаров.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ «Корпоративного университета Сбербанка», Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.