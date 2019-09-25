Выпускники «школы губернаторов» возглавили два комитета Совета Федерации

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил постановление об изменении составов комитетов после прихода в верхнюю палату парламента новых сенаторов, делегированных регионами по итогам единого дня голосования, а также переподтверждения полномочий отдельных представителей субъектов РФ.

Вместо ушедшей из Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, возглавлявшей комитет по образованию с 2011 года, этот пост заняла ее первый заместитель Лилия Гумерова. В свою очередь экс-замглавы МИД Григорий Карасин стал первым зампредом комитета, передает ТАСС.

В бюджетном комитете произошла рокировка – глава комитета Сергей Рябухин стал первым зампредседателя комитета. При этом бывший первый замглавы комитета Николай Журавлев получил пост председателя.

Гумерова и Журавлев являются выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

«Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций», – прокомментировал эти кадровые решения директор ВШГУ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы рады за всех наших выпускников и особо отмечаем то, что они оказываются востребованными не только на региональном уровне, но и на федеральном», – добавил он.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую иногда называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ АНО «Корпоративный университет Сбербанка», Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.