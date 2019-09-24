Трамп объявил Мадуро «марионеткой» Кубы

Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро является диктатором и «марионеткой Кубы».

«Диктатор Мадуро – это кубинская марионетка, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Он добавил, что Куба «грабит нефтяное богатство» Венесуэлы для поддержания своего «коррумпированного коммунистического руководства».

Ранее Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что США намерены прекратить политику «бесконечных войн» и сообщил, что Вашингтон приостанавливает выделение средств Украине.