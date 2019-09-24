В Бурятии росгвардейцы спасли инвалида во время пожара

В Бурятии росгвардейцы спасли человека с ограниченными возможностями здоровья, который не мог выбраться из пожара в своей квартире.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Бурятия спасли человека с ограниченными возможностями здоровья, который не мог самостоятельно выбраться из своей квартиры во время пожара.

Происшествие случилось в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии. Росгвардейцы Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров приехали на «тревожный» сигнал к многоквартирному дому и увидели, как из окна одной из квартир идет дым, говорится на сайте ведомства.

Сотрудники прошли внутрь квартиры и услышали, как человек зовет на помощь, мужчина был в спальной комнате, на кровати.

«Мы взяли его за руки и понесли на выход наощупь, так как дым стоял стеной, и даже фонарь не помогал», – пояснил прапорщик полиции Виктор Кобылкин.

На улице росгвардейцы оказали ему первую помощь и передали медицинским работникам. После этого пожарный расчет, прибывший на место, ликвидировал возгорание.