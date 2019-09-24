Ученые выяснили, почему мозг стирает сны

Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.

В ходе эксперимента с мышами ученые уделили особое внимание работе гипоталамуса – центра контроля многих гормонов и вегетативных функций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Science.

Именно там расположены клетки, которые производят меланин-концентрирующий гормон, отвечающий за аппетит и фазы сна.

Мыши, которым искусственно стимулировали повышенную выработку этого гормона, прекращали обучаться – животные просто не были в состоянии запомнить ничего нового.

В свою очередь мыши, которым блокировали выработку гормона, показывали резкое улучшение своей памяти.

«Забывание – это активный процесс, а не просто нечто пассивное», – отметил руководитель исследования Шунтаро Идзава.

По словам его соавтора Томаса Килдафа, сны появляются во время фазы быстрого сна, когда клетки МСН активны.

Таким образом, активная деятельность этой группы клеток не позволяет хранить сновидения.

Ранее исследования сомнологов из Германии показали, что за последние 50 лет женщины стали в три раза чаще видеть эротические сны.

Также газета ВЗГЛЯД выяснила, вредно ли резко вставать по утрам.