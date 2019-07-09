Женщины стали в разы чаще видеть эротические сны

Согласно результатам исследования сомнологов из Германии, за последние 50 лет женщины стали в три раза чаще видеть эротические сны.

Ученые считают, что так случилось, потому что благодаря идеям феминзма женщины стали чувствовать себя более свободно и перестали бояться рассказывать о своих сексуальных фантазиях, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на The Guardian.

Сомнологи из Фрайбургского университета попросили рассказать о своих снах 3 тыс. женщин в стране. Результаты исследования показали, что у женщин в возрасте от 18 до 30 лет эротическим являлся каждый пятый сон. При этом 50 лет назад женщинам такие сны снились в три раза реже, утверждают ученые.

При этом секс во снах мужчины видят чаще, чем женщинам: по данным специалистов, у представителей сильного пола эротическим является каждый четвертый сон. Однако ученые добавили, что существовавшая между мужчинами и женщинами разница в количестве таких сновидений стремительно сокращается.

Впрочем, не сообщается, учитывалась ли учеными вероятность того, что полвека назад женщины могли скрывать свои эротические сны: ранее это могло считаться неприличным.

Однако ученые уточнили, что 50 лет назад женщины могли чаще забывать сны о сексе: человеческая психика позволяет быстрее забыть сны, которые воспринимаются как «постыдные».