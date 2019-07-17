Вредно ли резко вставать по утрам?

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Китай покупает у Украины секреты советских авиадвигателей

Покупка технологий «Мотор Сич» позволит Китаю быстрее прорваться в элитный клуб авиастроения Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Кто провоцируют конфликт России с Германией

Европейские предрассудки по поводу «угрозы из России» имеют давнюю историюФото: Puck
Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением. Они уверяют, что Россия специально ищет военный конфликт с Западом. И более того, может нанести «неожиданный удар» по Европе, в том числе с применением ядерного оружия. Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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              Вредно ли резко вставать по утрам?

              		   17 июля 2019, 08:16
              Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press
              Текст: Алексей Яковлев

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              Исследования показывают, что вредно, но для всех в разной степени. Хотя резкое пробуждение вполне может негативно сказаться на вашем здоровье, для разных людей риски различны.  

              Представим ситуацию, с которой большинство из нас сталкивается каждый день – когда после звонка будильника приходится заставить себя проснуться, хотя организм всячески этому противится. И хоть вы этого можете не заметить, последствия от таких пробуждений рано или поздно дадут о себе знать. 

              Общие проблемы

              В первую очередь стоит сказать о том, как резкое пробуждение сказывается на организме в целом. В первую очередь оно влияет на настроение и может вести к депрессии, выяснили ученые из университета Тель-Авива. Достаточно одного недосыпа, чтобы человек в течение дня чувствовал себя опустошенным. На фоне этого также снижаются его умственные способности, и как следствие – производительность. Исследование показало, что степень дезориентации невыспавшегося человека в 4 раза выше, а усталость – на 40% больше, чем у тех, кто просыпался постепенно. 

              «Если человека кто-то внезапно будит в глубоком сне, у него вполне может быть спутанность сознания, он может не вполне соображать, где находится», – заявил газете ВЗГЛЯД д.м.н. Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов. 

              Кроме того, не стоит забывать и об элементарном стрессе, говорит Бузунов.

              «Представьте себе, вы спокойно спите, а рядом с вами взрывается петарда. Здесь банально можно получить серьезный психологический удар», – уверен эксперт. 

              Настроение портится тоже не просто так. Дело в том, что есть два вида сна: медленный и быстрый. Стадии быстрого сна занимают всего 20% от общей длительности, но именно в это время мозг наиболее активен, и сны вы видите тоже в этот период. Так вот, исследование ученых из Бостонской медицинской школы показало, что у тех, кто проснулся во время фазы медленного и глубокого дельта-сна, могут быть проблемы. В первую очередь с настроением и самооценкой. Практически все участники эксперимента после пробуждения мало того, что проваливали тест на оценку личностных характеристик, так еще и на ум им приходили в основном негативные воспоминания. 

              Кстати, хотя в общем и целом производительность от недосыпа снижается, без примечания здесь не обойтись. В 2002 ученые из Гарварда выяснили, что это справедливо не всегда. Те, кто резко встал посреди быстрого сна, лучше других справляются с креативными задачами, генерацией идей. Но нет никаких доказательств того, что этот эффект длится продолжительное время. Да и негативные последствия от недосыпа все же перевешивают. 

              Проблемы с сердцем

              Недосып и резкие пробуждения могут вызвать ряд проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Начать стоит с того, что при резком пробуждении кровяное давление увеличивается и нагрузка на сердце возрастает, особенно у пожилых людей. И это увеличивает риск инфарктов, считают некоторые ученые. Другие же утверждают, что нельзя напрямую связывать нарушенный сон с инфарктами и инсультами, но вот то, что с утра риск внезапной остановки сердца выше, считают доказанным

              При всех возможных проблемах, большую роль в рисках от недосыпа играет возраст человека и различные особенности организма, уверен Бузунов: «Представьте, вы пробежали стометровку без разминки. У кого-то не будет никаких последствий, а у кого-то что-то начинает болеть. Так и здесь. Кто-то нормально перенесет резкое пробуждение, а у другого организм не так хорошо включается в работу – могут быть аритмии, например. Или стенокардия – это вообще классическая утренняя история. Человек выходит на работу и быстро идет. В таком случае очень высока вероятность приступа стенокардии». 

              Говорить же о поголовных проблемах с сердцем или другими органами от недосыпа точно не стоит, считает эксперт. Пожилым людям стоит входить в день постепенно, в то время как молодым ничего не будет, даже если они сразу вскочат с кровати и побегут по своим делам. 


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