Вредно ли резко вставать по утрам?

Исследования показывают, что вредно, но для всех в разной степени. Хотя резкое пробуждение вполне может негативно сказаться на вашем здоровье, для разных людей риски различны.

Представим ситуацию, с которой большинство из нас сталкивается каждый день – когда после звонка будильника приходится заставить себя проснуться, хотя организм всячески этому противится. И хоть вы этого можете не заметить, последствия от таких пробуждений рано или поздно дадут о себе знать.

Общие проблемы

В первую очередь стоит сказать о том, как резкое пробуждение сказывается на организме в целом. В первую очередь оно влияет на настроение и может вести к депрессии, выяснили ученые из университета Тель-Авива. Достаточно одного недосыпа, чтобы человек в течение дня чувствовал себя опустошенным. На фоне этого также снижаются его умственные способности, и как следствие – производительность. Исследование показало, что степень дезориентации невыспавшегося человека в 4 раза выше, а усталость – на 40% больше, чем у тех, кто просыпался постепенно.

«Если человека кто-то внезапно будит в глубоком сне, у него вполне может быть спутанность сознания, он может не вполне соображать, где находится», – заявил газете ВЗГЛЯД д.м.н. Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов.

Кроме того, не стоит забывать и об элементарном стрессе, говорит Бузунов.

«Представьте себе, вы спокойно спите, а рядом с вами взрывается петарда. Здесь банально можно получить серьезный психологический удар», – уверен эксперт.

Настроение портится тоже не просто так. Дело в том, что есть два вида сна: медленный и быстрый. Стадии быстрого сна занимают всего 20% от общей длительности, но именно в это время мозг наиболее активен, и сны вы видите тоже в этот период. Так вот, исследование ученых из Бостонской медицинской школы показало, что у тех, кто проснулся во время фазы медленного и глубокого дельта-сна, могут быть проблемы. В первую очередь с настроением и самооценкой. Практически все участники эксперимента после пробуждения мало того, что проваливали тест на оценку личностных характеристик, так еще и на ум им приходили в основном негативные воспоминания.

Кстати, хотя в общем и целом производительность от недосыпа снижается, без примечания здесь не обойтись. В 2002 ученые из Гарварда выяснили, что это справедливо не всегда. Те, кто резко встал посреди быстрого сна, лучше других справляются с креативными задачами, генерацией идей. Но нет никаких доказательств того, что этот эффект длится продолжительное время. Да и негативные последствия от недосыпа все же перевешивают.

Проблемы с сердцем

Недосып и резкие пробуждения могут вызвать ряд проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Начать стоит с того, что при резком пробуждении кровяное давление увеличивается и нагрузка на сердце возрастает, особенно у пожилых людей. И это увеличивает риск инфарктов, считают некоторые ученые. Другие же утверждают, что нельзя напрямую связывать нарушенный сон с инфарктами и инсультами, но вот то, что с утра риск внезапной остановки сердца выше, считают доказанным.

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При всех возможных проблемах, большую роль в рисках от недосыпа играет возраст человека и различные особенности организма, уверен Бузунов: «Представьте, вы пробежали стометровку без разминки. У кого-то не будет никаких последствий, а у кого-то что-то начинает болеть. Так и здесь. Кто-то нормально перенесет резкое пробуждение, а у другого организм не так хорошо включается в работу – могут быть аритмии, например. Или стенокардия – это вообще классическая утренняя история. Человек выходит на работу и быстро идет. В таком случае очень высока вероятность приступа стенокардии».

Говорить же о поголовных проблемах с сердцем или другими органами от недосыпа точно не стоит, считает эксперт. Пожилым людям стоит входить в день постепенно, в то время как молодым ничего не будет, даже если они сразу вскочат с кровати и побегут по своим делам.