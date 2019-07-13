Врач сказал, сколько надо спать людям

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна, не все должны придерживаться рамки в восемь часов, заявил врач-сомнолог Александр Пальман.

Пальман указал, что в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые «короткоспящие» и «длинноспящие» люди, это «чисто генетически заложенные нюансы», передает RT.

Соответственно, для таких людей сон в семь-восемь часов будет казаться избыточным или недостаточным.

Если же человек спит необходимое ему количество часов, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу, так как это может быть признаком физических или психологических проблем.

Врач отметил, что периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.

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