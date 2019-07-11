Названо безопасное для здоровья суточное количество шоколада

Врачи рассказали, что без вреда для здоровья можно ежедневно потреблять половину плитки темного шоколада, но делать это нужно в первой половине дня, так как он калорийный и мешает заснуть.

«Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», – передает РИА «Новости» слова профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова.

Он рассказал, что шоколад лучше есть утром, поскольку он калорийный, а также содержал алкалоиды, которые мешают заснуть.

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова при этом отметила, что с точки зрения калорийности, энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.

Оба эксперта согласны с тем, что темный шоколад для здоровья человека полезнее.

По словам Буверова, шоколад дает человеку запасы энергии, а также повышает настроение, а кроме того, содержит компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.

Напомним, в марте Роскачество рассказало, как выбрать вкусный, натуральный и полезный шоколад, а также какое количество этого продукта можно употреблять без вреда для здоровья.

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