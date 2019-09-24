В НАСА сопоставили пожары в Европе и таяние льдов в Арктике

Природные пожары или волны жары в Европе не стали причиной того, что площадь ледяного покрова в Арктике в летнем сезоне 2019 года сократилась до минимума в 4,15 млн кв. километров, сообщили в НАСА.

«Аналитики спутниковых данных НАСА и Национального центра данных по снегу и льду (NCIDC) университета Колорадо Боулдер показали, что в 2019 году ледяной покров достиг минимума в сентябре и был равен 4,15 млн кв. километров», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.

Там добавили, что лето в Арктике не сопровождалось экстремальными метеорологическими явлениями.

«В 2012 году, когда был зафиксирован минимум льда в Арктике, таяние объяснялось мощным циклоном в августе, который разрушил ледяной покров и привел к таянию. В 2019 году никаких экстремальных погодных явлений в Арктике не было. Несмотря на то, что это было теплое лето в Арктике (на 4-5 градусов выше нормы), но ни пожары в арктической зоне, ни волны жары в Европе не оказали большого влияния на таяние льда», – расскаазал исследователяь морского льда Валттер Мейер.

По его словам, к тому времени, когда сибирские пожары набрали силу, в Арктике солнце начало опускаться, поэтому сажа не могла «способствовать таянию. Мейер отметил также, что волны жары в Европе, напротив, повлияли на локальное таяние ледников в Гренландии.

В НАСА отметили, что ледяная арктическая шапка достигла в этом году второго минимального показателя за историю наблюдений с 1970-х годов, а за последние 10 лет площадь снежного покрова оказывается ниже ранее наблюдаемых значений, что следует отнести к глобальным климатическим изменениям.

Напомним, в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, что глобальное потепление принесет России колоссальные выгоды.