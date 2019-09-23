Токио прокомментировал возможность строительства моста между Сахалином и Хоккайдо

Япония оценит целесообразность строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо, когда Россия решит вопрос соединения Сахалина с материком, заявил посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки.

«В последнее время о соединении материка с Сахалином не слышно – сначала лучше обратиться к российскому правительству. Первое условие – это мост между материком и Сахалином. После этого можно уже говорить об этом», – передает его слова РИА «Новости».

В начале сентября на Восточном экономическом форуме премьер Японии Синдзо Абэ говорил, что в экспертной среде нужно изучить проект соединения мостом Сахалина и Хоккайдо.

Отметим, что за строительство моста между Сахалином и материковой частью России выступает нынешний губернатор области Валерий Лимаренко.

Газета ВЗГЛЯД изучала, какие выгоды могут последовать для региона и России после строительства моста на Сахалин.