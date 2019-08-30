Лимаренко: Зачем меня сюда послали, если не строить мост между Сахалином и материком?

Врио главы Сахалина Валерий Лимаренко объяснил, что мост с острова на материк станет мощным толчком для развития всей территории.

«Вы открыли страшную тайну. Не знаю, можно ли это печатать. На самом деле, я думаю так же, как и вы: зачем меня сюда послали, если не строить мост между Сахалином и материком?», – задался вопросом Лимаренко в ходе беседы с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.

Лимаренко сравнил строительство сахалинского моста с возведением Суэцкого канала, который, по его утверждению, появился потому, что к этому располагало его природное положение.

«А когда сложились экономические условия, человеку осталось совсем немного покопать», – отметил врио главы Сахалина.

Он добавил, что пролив Невельского, разделяющий Сахалин и материковую Россию, составляет в ширину всего семь километров.

«Мост на материк – это мощный толчок для развития территории. Строятся новые дороги, обновляются наши незамерзающие порты. Сразу появляется потребность бросить мост в Японию – третья экономика мира, бывшая вторая. Сквозной путь отсюда прямиком на Запад – это ли не мощнейший фактор развития нашего Дальнего Востока?», – сказал Лимаренко.

В сентябре 2018 года министр транспорта Евгений Дитрих сообщал, что проект строительства моста между материком и островом Сахалин был внесен в комплексный план расширения и модернизации инфраструктуры.

Газета ВЗГЛЯД изучала, какие выгоды могут последовать для региона и для России в целом после строительства моста на Сахалин.