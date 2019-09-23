В правительстве предложили защитить минимальный доход должника

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о предложении ведомства защитить минимальный доход должника при взыскании с него по долгам.

«На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», – рассказал Орешкин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что сейчас при взыскании по долгам за счет зарплаты и пенсий у должников могут остаться средства, сумма которых меньше прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что кредитная нагрузка жителей России в 75% регионах страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов.

Кроме того, в августе президент России Владимир Путин призвал банкиров не доводить людей до «экстремального состояния».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о закредитованности россиян, разбирая, не навредит ли это всей российской экономике.