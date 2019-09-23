Супругу «американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск

В розыск объявлена супруга Олега Смоленкова, являющегося якобы информатором американских спецслужб, следует из базы данных МВД России.

Антонина Владимировна Смоленкова родилась 7 апреля 1984 года в Москве. Она находится в розыске как «без вести пропавшая», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Олег Смоленков также объявлен в России в розыск как пропавший без вести.

Американские СМИ в сентябре сообщили, что в 2017 году США якобы тайно эвакуировали американского шпиона из правительства России. «Шпионом», как предполагается, мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД назвали информацию об этом бредом, а в ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции и предположения CNN».

В Кремле подтвердили, что Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации президента, но позже был уволен внутренним распоряжением.

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