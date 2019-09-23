Роскомнадзор заверил в пользе возрастной маркировки

Возрастная маркировка СМИ, направленная на защиту детей от негативного контента, себя оправдывает, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам Жарова, фиксируется большое количество случаев, связанных с нарушением закона о защите детей от негативной информации. Так, например, при мониторинге почти 13 тысяч СМИ в первом полугодии 2019 года были выявлены 494 таких нарушения.

«Нас это беспокоит. Очевидно, что тема эта требует большего внимания со стороны и редакций. Мы считаем, что возрастная маркировка СМИ себя оправдывает. Мы считаем, что это информативная маркировка», – передает РИА «Новости» слова Жарова в рамках форума СМИ «Вся Россия» Союза журналистов России.

Глава Роскомнадзора добавил, что маркировка сообщает родителям, воспитателям и опекунам детей о том, какое возрастное ограничение у данного материала есть, и они уже сами осознанно разрешают ребенку смотреть этот сюжет или нет.

Напомним, в июне Жаров заявил, что административную ответственность для СМИ в виде штрафов за нарушение закона о возрастной маркировке следует отменить, однако саму маркировку – оставить.