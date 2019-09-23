Студента из Саратова поймали на улице в окровавленной одежде

Полиция поймала студента, который, как предполагается, нанес подруге детства около 50 ударов ножом, когда 18-летний житель Саратова после совершения преступления шел по улице в окровавленной одежде, сообщил замглавы начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Владимир Костеров.

В районе места преступления действовал план «Перехват», передает РИА «Новости».

Студента задержали сотрудники ППС, которые обратили внимание на одежду молодого человека. Одежда «была с пятнами, похожими на кровь», сообщил Костеров.

Напомним, убийца подкараулил девушку в подъезде и нанес ей около 50 ударов ножом, от чего та скончалась. Обвиняемый признал вину.

Знакомые жертвы рассказали, что студент считал, будто жертва украла у него 2 тыс. 300 рублей, хотя он сам потратил их, когда был пьян.