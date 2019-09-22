Обвиняемый в убийстве подруги из-за денег студент из Саратова признал вину

В Саратове студент, подозреваемый в убийстве подруги детства из-за пропавших 2 тыс. 300 рублей, признал вину, сообщил источник в силовых структурах.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме», – сообщил источник РИА «Новости».

Уточняется, что молодой человек, арестованный по обвинению по статье УК РФ «Убийство», является студентом Саратовской государственной юридической академии.

Между тем подруга убитой 18-летней девушки рассказала телеканалу «РЕН ТВ», что жертва получала сообщения с угрозами. Она подтвердила, что парень обвинял ее подругу в краже 2 тыс. 300 рублей, когда она пришла вместе с друзьями к нему в гости за полтора месяца до трагедии. По словам друзей, он сам потратил эту сумму и просто забыл, так как был пьян.

«А он настаивал на том, что это она украла, отправлял ей за месяц до убийства смс с угрозой, что он этого так не оставит и ей придется расплачиваться кровью», – рассказала девушка.

По ее словам, прежде никаких конфликтов у них не было. Молодой человек и девушка вместе учились с первый по девятый классы и жили в соседних подъездах.

Напомним, 18-летний студент вечером 20 сентября подкараулил в подъезде подругу детства и нанес ей около 50 ударов ножом, от чего та скончалась. Молодого человека задержали, против него возбудили уголовное дело.