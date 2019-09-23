Пентагон извинился за угрозу уничтожить участников «штурма» «Зоны-51»

Военное ведомство США извинилось за то, что в Twitter одного из медийных сервисов Пентагона опубликовали угрозу уничтожить участников «штурма» базы ВВС США Homey Airport («Зоны-51»).

В Twitter была опубликована запись, в которой говорилось, что «последним в своей жизни» участники «штурма» увидят бомбардировщик B-2 Spirit.

Пресс-служба Пентагона позднее заменила угрозу извинением, заявив, что прежний твит «был неуместен» и «не соответствует позиции» ведомства, передает ТАСС.