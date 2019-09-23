С депутата от партии Порошенко в Киеве сняли часы за 30 тыс. долларов

У здания мэрии Киева неизвестные сняли с депутата Киевсовета Георгия Ясинского (партия «Солидарность») часы Breguet из розового золота, сообщили источники.

Часы «незаметно сняли с руки» депутата в пятницу, сообщил источник «Страны.ua» в украинском МВД.

В окружении Ясинского сообщили, что в среднем часы Breguet Marine Automatic Chronograph стоят около 31,5 тыс. долларов. Отмечается, что за эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в Киеве.