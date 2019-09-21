Бастрыкин вручил в Великом Новгороде посмертные награды спасавшим людей из огня мальчикам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил родителям посмертно награжденных мальчиков Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали «Доблесть и отвага» на открытии турнира по дзюдо в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек, в том числе восемь детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.

Во время эвакуации десятилетний Алексей Мартыненко помогал детям выбраться из горящей палатки и получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью. Позднее, 30 августа, шестилетний Святослав Юшков из Карелии пытался вытащить дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся и на него.

В Великом Новгороде проходят восьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет на кубок председателя СК России. Турнир посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга.

«Эти соревнования проводятся в память и об их подвиге. В рамках турнира Александр Бастрыкин вручил родителям погибших Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова медали Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», выразив им слова поддержки и соболезнования в связи с утратой детей», – приводит его слова РИА «Новости».

В церемонии открытия турнира приняли участие Бастрыкин, руководитель управления учебной и воспитательной работы СК России Сергей Петров, руководитель регионального следственного управления Николай Коннов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, главный федеральный инспектор в Новгородской области Вадим Непряхин и другие. Почетными гостями на мероприятии стали родственники юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебного долга.

Согласно сообщению, Бастрыкин отметил, что турнир «наглядно демонстрирует неразрывную связь и духовное единство многих поколений защитников Родины», а также продолжает славные традиции следствия и юных граждан России.

Добавляется, что с момента создания Следственного комитета РФ от рук преступников погибли 12 сотрудников следственных органов.

«Они до конца остались верны присяге и не дрогнули, не отступили в самые критические минуты. Их имена навечно занесены в Книгу памяти Следственного комитета. Благодаря, в том числе, этому турниру, мы отдаем долг памяти нашим погибшим товарищам», – подчеркнул Бастрыкин.