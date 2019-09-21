Появилось видео горящей фуры с фейерверками

На трассе Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск загорелась фура с пиротехникой, сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

«На момент прибытия пожарных срабатывала пиротехника», – сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Огонь повредил часть фуры и кабину, пострадавших в результате инцидента нет.

По информации телеканала «Звезда», возгорание произошло примерно в 30 километрах от Комсомольска-на-Амуре.