Гоша Куценко ужаснулся ценам на парковку в Москве

Актер Гоша Куценко пожаловался на слишком дорогую парковку в московском ЦУМе.

На своей странице в Instagram он выложил фото, на котором видно терминал с суммой в 17 400 рублей за 23 часа парковки.

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России! Бинго!» – написал актер.





Пользователи в комментариях отмечают, что столько стоит прямой рейс до Хабаровска, а также монета 15 копеек 1931 года.

«Это, наверное, в монгольских тугриках?» – отметила еще одна подписчица.

«Дешевле было бы поставить под знак! Эвакуатор+штраф+стоянка дешевле бы вышло!» – подметил другой.

Ранее Куценко, приехавший в Выборг на кинофестиваль «Окно в Европу», спас мужчину, который холодной ночью уснул на улице.