Куценко спас замерзающего человека в Выборге

Актер Гоша Куценко, приехавший в Выборг на кинофестиваль «Окно в Европу», спас мужчину, который холодной ночью уснул на улице.

Вечером Куценко отправился с коллегами в кинотеатр на презентацию его нового фильма. На улице актер заметил человека, лежащего без движения. Выяснилось, что мужчина был очень пьян, сообщает РЕН-ТВ.

Куценко помог ему подняться, мужчина отправился домой.

В ту ночь температура в Выборге опустилась до 10 градусов тепла.