Макаревич рассказал о живущих «за забором» россиянах

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич посетовал на то, что россиян не волнует проблема изменения климата Земли.

«Миллионы жителей Земли, граждане разных стран вышли на демонстрации против изменения климата планеты. (…) Как это просто и правильно – жители Земли обеспокоены тем, что творится с климатом Земли. Наших граждан проблемы такого масштаба, похоже, не волнуют – нам бы со своими разобраться», – написал он в Facebook.

«Мы выйдем протестовать против свалки – если она рядом с родным городом. Тут все понятно. Грустно», – добавил Макаревич.

«Не успели почувствовать себя в одной семье с человечеством – уже опять живем за забором», – заключил он.

Ранее Макаревич в интервью Ксении Собчак рассказал о своих гонорарах. Певец отметил, что у него «очень прагматичные» запросы и он не испытывает потребности в личном самолете или золотом автомобиле.