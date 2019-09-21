Немецкий журналист оценил преимущество настоящей улыбки россиян

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de оценил преимущество настоящей улыбки россиян, а также дал совет тем, у кого Россия «еще ассоциируется с технической отсталостью».

По наблюдениям Калуса, россияне не любят улыбаться просто так, без причины, а «навязанная улыбка считается грубой и фальшивой», передает РИА «Новости».

«И тем приятнее, когда тебя одаривает настоящая улыбка!» – отмечает журналист.

Еще одной отличительной чертой россиян Калус называет любовь к книгам. «В то время как в Германии вряд ли кто-либо действительно читал «Вертера» (роман немецкого классика Иоганна Вольфганга Гете «Страдания юного Вертера»), русские знают и любят своих писателей», – обращает внимание немец.

Он также пришел к выводу, что Россию отличает «противоречивый» образ женщины. По его мнению, гендерные роли в стране «традиционно цементированы», при этом мерить их масштабами европейского феминизма не следует.

В гастрономическом плане журналист отметил лишь «отсутствие хорошего сыра». Несмотря на увеличение производства этого товара внутри России, «сыр из супермаркета на вкус, в лучшем случае, ничего», утверждает немец.

При этом Калус обратил внимание на распространенность в России безналичного расчета. «Практически все русскими оплачивается с помощью банковской карты», – пишет журналист, добавив, что наличные деньги используются все реже, в связи с чем даже могут возникнуть проблемы с оплатой и получением сдачи.

Вместе с этим он посетовал, что «любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте», так как даже в Москве далеко не все знают английский.

Порадовал Калуса российский интернет, который, как выяснилось, работает гораздо стабильнее, чем в Германии. «В то время как в получасе езды за пределами Мюнхена частично отсутствует интернет, мне удалось поймать сигнал и спокойно сделать звонок с помощью интернета даже в горном поселке на Кавказе», – восторгается журналист.

Кроме того, он отметил, что в центре Москвы бесплатная Wi-Fi-сеть доступна даже в парках и метро. «Тому, для кого Россия еще ассоциируется с технической отсталостью, следует срочно отправиться сюда», – подчеркнул Калус.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью Guardian заявил, что на Западе часто забывают о красоте российской природы и дружелюбии россиян, а большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все то же, что и в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД