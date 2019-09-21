В восстановлении лесов увидели спасение от глобальной экологической катастрофы

«Если ты срубил одно дерево, то нужно посадить двадцать деревьев. Мы за чистый лес, за экологию», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Алексей Огурцов, который в субботу принял участие в ежегодной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

В субботу в Подмосковье прошла ежегодная акция «Наш лес. Посади свое дерево». Активисты высадили порядка 70 тыс. деревьев и кустарников. Главные события происходили на площадке в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино.

Как рассказал один из вдохновителей акции, актер Алексей Огурцов, мероприятие возле Хлюпино прошло замечательно. «Рядом со мной стояли три прадеда, которые привели с собой правнуков и правнучек. А это очень показательно! Мы видим, что жители Москвы приезжают к нам просто насладиться чистым и свежим воздухом. Для нас лес – большая ответственность. Если ты срубил одно дерево, то нужно посадить двадцать деревьев. Мы за чистый лес, за экологию и за здоровый образ жизни», – рассказал Огурцов, добавив, что в этом году он уже посадил около трехсот деревьев.

Огурцов особо отметил, что среди участников акции оказался самый известный путешественник мира Федор Конюхов. «Сегодня с Федором Филипповичем мы посадили двадцать пять сосен. Сосна выделяет озон, который называют «самым чистым кислородом». Мы высадили целую аллею. А всего в субботу в акции участвовали тысячи людей. Очень приятно, когда люди приходят всеми семьями. Будем считать, что сегодня мы посадили целый лес», – отметил актер.

По его словам, с каждым годом люди все больше задумываются о том, что человечеству грозит экологическая катастрофа. «Мы не хотим допустить такой катастрофы. Если мы видим, что идет вырубка ценнейшего леса, то мы против этой вырубки. Мы делам все возможное, чтобы леса было больше», – подытожил Огурцов.

По информации пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья, для проведения акции на землях муниципальных образований вокруг Москвы подготовили свыше 210 га.

Акция «Наш лес» проходит уже шесть лет. За это время 1,65 млн жителей Московской области посадили 14 млн деревьев и кустарников.

Также в субботу в столичном Парке Горького проходит первый московский экологический фестиваль в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», в рамках которой до конца октября планируется высадить по всей стране 30 млн саженцев.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб. Все места посадок в регионах Российской Федерации нанесены на интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте». На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки, а также найти контакты представителей лесных ведомств и уточнить подробности акции в своем регионе.