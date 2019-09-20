В Москве пройдет Первый экологический фестиваль

В субботу, 21 сентября, в Москве, в Парке Горького, состоится Первый московский экологический фестиваль. Мероприятие, организованное Всероссийским обществом охраны природы (ВООП), пройдет при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента природопользования Москвы.

Фестиваль пройдет в поддержку общероссийской кампании «Сохраним лес», стартовавшей в середине сентября, в рамках которой до конца октября планируется высадить 30 млн саженцев в российских регионах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сохранение лесов – одна из важнейших программ нацпроекта «Экология». Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в этом году не оставили равнодушными миллионы россиян, так как «чужих пожаров не бывает», лес – общенациональное достояние», – отмечают организаторы мероприятия.

Ожидается, что всего в акции по всей стране поучаствуют около 3 млн человек. Особенно активно началась кампания в регионах, пострадавших в этом году от лесных пожаров и для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна (республики Саха (Якутия) и Бурятия, Красноярский и Забайкальский края, Иркутская область). К акции уже присоединились «Молодежка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, региональные Молодежные правительства, Российские студенческие отряды, Российский союз молодежи и Российский союз сельской молодежи.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб. Все места посадок в регионах Российской Федерации нанесены на интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте». На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки, а также найти контакты представителей лесных ведомств и уточнить подробности акции в своем регионе.

«Те, кто не может сам съездить на высадку деревьев, смогут посадить дерево онлайн. На специальной площадке в рамках фестиваля можно будет выбрать через онлайн-платформу регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив за это соответствующий сертификат», – говорится в сообщении.

Также Мосприрода проведет акцию «Искусство ради экологии». Любой желающий может обменять пластик, макулатуру, алюминий или стекло не менее 2 кг на билеты на культурные мероприятия и в Москвариум.

В программе экофестиваля: очистка дна Голицынского пруда от мусора водолазами и волонтерами, 10 тыс. идей для экологического будущего России, мастер-классы по апсайклингу (переделке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек, экологические лайф-хаки, все о Zero Waste и «медленной» моде. У участников будет возможность обучиться эко-волонтерству и прямо на месте провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на специальном экопосту ВООП, посмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах «Авиалесоохраны».

В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители – Две Маши, Ольга Бузова, Дискотека Авария, IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.