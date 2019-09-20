Украинский оборонный концерн предложил продать крейсер «Украина»

«Укроборонпром» предложил продать недостроенный ракетный крейсер «Украина», об этом сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

«У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил», – заявил Абромавичус в СМИ, передает ТАСС.

По его мнению, крейсер не способен эффективно действовать в современных условиях, так как был разработан в 70-х годах XX-го века. При этом корабль не пригоден для применения в Черном и Азовском морях, подчеркнул Абромавичус.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о печальной участи украинского кораблестроения, доставшегося ей в наследство от Советского Союза.

Занимавший пост министра обороны Украины Степан Полторак предлагал президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать крейсер на запчасти.